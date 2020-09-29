محمد بن مسعود - الدمام - تم بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي. 29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:40 PM تم بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية Advertisements خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدَيْن الصديقَيْن وشعبَيْهما. كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدَيْن ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء الهند ،

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