- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الثلاثاء) إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا.
وطالب "غوتيريس" أعضاء صندوق النقد بأن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة - عملة الصندوق - فضلًا عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة، وفقاً لـ "رويترز".
وحث على تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي، الذي أقرته مجموعة العشرين لصالح البلدان الأشد فقرًا إلى ما بعد نهاية السنة، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الدول النامية والأسواق الناشئة التي في حاجة إليه.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:28 PM
حث على تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الثلاثاء) إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا.
وطالب "غوتيريس" أعضاء صندوق النقد بأن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة - عملة الصندوق - فضلًا عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة، وفقاً لـ "رويترز".
وحث على تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي، الذي أقرته مجموعة العشرين لصالح البلدان الأشد فقرًا إلى ما بعد نهاية السنة، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الدول النامية والأسواق الناشئة التي في حاجة إليه.
، "غوتيريس" يدعو إلى دعم الدول التي يعصف بها "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "غوتيريس" يدعو إلى دعم الدول التي يعصف بها "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.