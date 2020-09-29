، الآسيوي يؤجل منافسات فرق الشرق حتى 18 نوفمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دوري أبطال القارة لكرة القدم

يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا لفرق شرق القارة

حتى الـ18 من شهر نوفمبر المقبل ، بسبب وجود منافسات محلية في أكثر من دولة هناك.

علمًا بأن فرق (الغرب) تواصل خوض منافسات دور ربع النهائي ، حيث يلتقي غدًا الأربعاء النصر السعودي ونظيره الأهلي، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي نظيره بيرسبو ليس الإيراني.