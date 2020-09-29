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يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا لفرق شرق القارة
حتى الـ18 من شهر نوفمبر المقبل ، بسبب وجود منافسات محلية في أكثر من دولة هناك.
علمًا بأن فرق (الغرب) تواصل خوض منافسات دور ربع النهائي ، حيث يلتقي غدًا الأربعاء النصر السعودي ونظيره الأهلي، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي نظيره بيرسبو ليس الإيراني.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:32 PM
في دوري أبطال القارة لكرة القدم
يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا لفرق شرق القارة
حتى الـ18 من شهر نوفمبر المقبل ، بسبب وجود منافسات محلية في أكثر من دولة هناك.
علمًا بأن فرق (الغرب) تواصل خوض منافسات دور ربع النهائي ، حيث يلتقي غدًا الأربعاء النصر السعودي ونظيره الأهلي، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي نظيره بيرسبو ليس الإيراني.
، الآسيوي يؤجل منافسات فرق الشرق حتى 18 نوفمبر ،
المصدر : الخليج 365
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