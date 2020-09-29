شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب وتساند من تختاره الأسرة الحاكمة في الكويت أميرا للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

- تحرص على أمن واستقرار الكويت ولن تتوانى في تقديم الدعم اللازم

- العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين مستمرة في طريقها نحو مستقبل زاهر

تحرص المملكة على أمن واستقرار الكويت ، وترحب وتساند من تختاره الأسرة الحاكمة في الكويت أميرا للبلاد، خلفاً للشيخ صباح، ومن يتم اختياره لمنصب ولي العهد، ولن تتوانى في تقديم الدعم اللازم لشقيقتها الكويت في شتى المجالات وستستمر في دعمها قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات المستقبلية.

وينبع ارتباط المملكة والكويت بعلاقات تاريخية راسخة ومتجذرة، من رؤى وتلاحم ومصير مشترك، والتاريخ يزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وهذه العلاقة الوطيدة مستمرة في طريقها نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.