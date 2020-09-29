شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية ترعى حفل التعليم باليوم الوطني وتطلق مبادرتين والان نبدء بالتفاصيل
كما أطلقت سموها خلال الحفل مبادارت تعليمية منها: "منصة تعليم رياض الأطفال الإلكترونية، و "همة حتى القمة لتعليم الكبيرات".
وثمن مدير التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان لحرم سمو أمير المنطقة الشرقية رعايتها للحفل، منوهاً بما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من قبل القيادة الحكيمة مما كان له بالغ الأثر الكبير في الوصول لما وصل إليه التعليم الآن من تميز.
بدورها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد أن إدارة تعليم الشرقية قامت بواجبها مستشعرة مسؤوليتها في دعم الطلبة وأسرهم بتذليل الصعوبات لمواصلة تعليمهم إلى جانب خدماتها التعليمية التي قدمتها لذوي الإعاقة والأمراض المزمنة، مُشيرةً إلى أن التعليم عن بُعد سيكون شكلاً مهمًا من أشكال المدرسة الحديثة، وهذا يحتّم على المنظومات التعليمية التكيّف وتبنّي تغييرات في الطرق والأدوات وتطوير الأدوار لتحقيق رضا المتعلمين بالمشاركة مع الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حرم أمير الشرقية ترعى حفل التعليم باليوم الوطني وتطلق مبادرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.