حرم أمير الشرقية ترعى حفل التعليم باليوم الوطني وتطلق مبادرتين

رعت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بنت تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أمس الأول حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة, وذلك عبر الاتصال المرئي.

كما أطلقت سموها خلال الحفل مبادارت تعليمية منها: "منصة تعليم رياض الأطفال الإلكترونية، و "همة حتى القمة لتعليم الكبيرات".

وثمن مدير التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان لحرم سمو أمير المنطقة الشرقية رعايتها للحفل، منوهاً بما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من قبل القيادة الحكيمة مما كان له بالغ الأثر الكبير في الوصول لما وصل إليه التعليم الآن من تميز.

بدورها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد أن إدارة تعليم الشرقية قامت بواجبها مستشعرة مسؤوليتها في دعم الطلبة وأسرهم بتذليل الصعوبات لمواصلة تعليمهم إلى جانب خدماتها التعليمية التي قدمتها لذوي الإعاقة والأمراض المزمنة، مُشيرةً إلى أن التعليم عن بُعد سيكون شكلاً مهمًا من أشكال المدرسة الحديثة، وهذا يحتّم على المنظومات التعليمية التكيّف وتبنّي تغييرات في الطرق والأدوات وتطوير الأدوار لتحقيق رضا المتعلمين بالمشاركة مع الأسرة.