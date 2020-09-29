2020-09-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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“وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى” هو آخر وسام حصل عليه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله – إذ منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لأمير الكويت خلال مراسم في البيت الأبيض .

جهود عظيمة ودؤوبة

وتم منح هذا الوسام اعترافًا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي قاده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجًا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة.

وسام الاستحقاق العسكري

ويعد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية التي يمنحها الرئيس الأميركي عادة -ولكن بشكل نادر- لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية معينة.



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