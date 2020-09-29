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مغردون يستذكرون الشيخ صباح الأحمد بفيديو “ما حنا ملائكة”
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أعاد مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع مصور وثق كلمة مؤثرة قديمة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، في حوار أبوي كان قد أجراه مع عدد من السياسيين والمثقفين.
ليس لدينا أعداء
ويظهر الشيخ الفقيد الراحل وهو يخاطب المتواجدين ويقول:” هذا اللي يحصل عندنا إحنا مو عدائيين وليس لدينا عداء لأحد والكويت ستبقى بأمان”.
أبديت رأيي لكم
وتابع: ”الحديث الآن بيننا دليل على ذلك أبديتم رأيكم وأبديت رأيي لكم وإن شاء الله مرة ثانية نحاول نوفق الآراء ونستمع لآراء أخرى”.
وشدد الشيخ صباح في حديثه على انفتاحه على جميع الآراء ولو كانت مخالفة، وقال: ”لا أحد يحتكر الرأي ما حنا ملائكة وإذا عندكم آراء تفيد هذا البلد أول من يرحب بها هو أنا وأخي سمو ولي العهد”.
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