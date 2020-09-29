2020-09-29

عمرو موسى عن أمير الكويت الراحل: لم أجد منه إلا كل مصداقية وأمانة وصراحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى عمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وكتب عمرو موسى في تغريدات له عبر تويتر: رحم الله الأمير الشيخ صباح الأحمد. كان يتصف بالحكمة وحسن التصرف في فعله ورد فعله. كم حزنت لرحيله في وقت نحن المواطنين العرب في أشد الحاجة إلى دوره الهادئ المتزن وروحه العروبية الرصينة للتعامل مع ما يتهددنا من نوازل.

وتابع: تواصلت كثيرًا مع الأمير الحكيم والصديق العزيز، ودامت العلاقة واستمرت لعقود طويلة. لم أجد منه إلا كل مصداقية وأمانة وصراحة. وجدت مسؤولًا عربيًّا ذا كفاءة وعقلانية ينشر الود ويدعو إلى التضامن والتكافل في الوسط العربي الهائج المائج.

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وأضاف: رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. أعزي فيه الكويت الشقيقة دولة وشعبًا وعائلة وأسرة، كما أعزي فيه مصر التي طالما أحبها، والأمة العربية التي طالما أخلص لها وخدمها، كان أمير الكويت الراحل محبًّا لـ مصر مقدرًا لها دورها في مسيرة التنوير والتقدم والتنمية. وكان قوة ايجابية في مسيرة الجامعة العربية. كان هو صاحب الاقتراح الإيجابي بعقد قمم تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية، وإنشاء صندوق لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.





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