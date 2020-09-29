هذا آخر ما قاله الراحل الشيخ صباح عن كورونا

2020-09-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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تظل الكلمات بصمة في الحياة حتى لو رحل أصحابها، والفقيد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما تحدث عن كورونا كانت له نظرة تعمق مختلفة إذ قال عن الجائحة: إن جائحة كورونا تتطلب منا أخذَ الدروس والعبر، موضحًا أن العالم بعد جائحة كورونا لن يكون كما كان قبلها.

استخلاص المواعظ والعبر

وأكد الفقيد الراحل أن هذه الجائحة التي يمر بها العالم وبكل قساوتها وآثارها تستدعي استخلاص المواعظ والعبر، فعالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون على ما هو عليه قبل هذه الجائحة، وإنما ستترك تداعيات مباشرة ومؤثرة محليًا وإقليميًا وعالميًا على مختلف نواحي الحياة، سواء منها الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها.

سيرفع هذه الغمة

واختتم الفقيد الراحل الشيخ صباح الصباح كلمته باليقين بأن المولى عز وجل سيرفع هذه الغمة عن عباده برحمته ومنه وفضله وعلينا استنهاض روح الأمل والتفاؤل وبث ذلك في نفوس أسرنا وأقاربنا.



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