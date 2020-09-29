كلمات مؤثرة لـلفقيد الشيخ صباح : “ما مات قابوس .. أنتم موجودون”

2020-09-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

من المواقف الإنسانية التي تظل خالدة في ذاكرة المجتمع الخليجي حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد – رحمه الله – على السفر شخصيًا إلى سلطنة عمان وتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس – رحمه الله- رغم ظروفه الصحية التي كان يعاني منها.

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ما مات قابوس

وتعمقت إنسانية الشيخ صباح الأحمد عندما قال لدى تعزيته سلطان عُمان الجديد : “ما مات الله يرحمه، أنتم موجودون”، في إشارة إلى رحيل السلطان قابوس وإلى ثقته بالسلطان هيثم بن طارق.

الشيخ صباح قمة الإنسانية والتواضع

وأثارت كلمات الشيخ صباح ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحد المغردين: “أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد لـ جلالة السلطان هيثم بن طارق : (قابوس ما مات وأنتم موجودون) ، قمة الإنسانية والتواضع تتجسد وتتجلى في أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد.

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