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أفاد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على "تويتر" اليوم الثلاثاء بأن أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، سيؤدي اليمين الدستورية غدًا الساعة الـ11 صباحًا.
وقال الغانم في التغريدة: "التقيت سمو الأمير قبل قليل، وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد"، وفقًا لـ"رويترز".
ونادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ نواف أميرًا للبلاد خلفًا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي اليوم.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 08:48 PM
مجلس الوزراء نادى به حاكمًا للبلاد
أفاد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على "تويتر" اليوم الثلاثاء بأن أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، سيؤدي اليمين الدستورية غدًا الساعة الـ11 صباحًا.
وقال الغانم في التغريدة: "التقيت سمو الأمير قبل قليل، وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد"، وفقًا لـ"رويترز".
ونادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ نواف أميرًا للبلاد خلفًا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي اليوم.
، أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية صباح غد ،
المصدر : الخليج 365
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