، مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تلفزيون دولة الكويت قبل قليل أن مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسته الاستثنائية ونادى بالشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت.
والشيخ نواف الأحمد الصباح هو ولي عهد الكويت الحالي، وشغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.
وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، وفي السابع من فبراير 2006، أصدر أمير دولة الكويت أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ نواف وليًا للعهد، وفي العشرين من الشهر نفسه، تمت مبايعة مجلس الأمة للشيخ نواف وليًا للعهد.
مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-29
أعلن تلفزيون دولة الكويت قبل قليل أن مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسته الاستثنائية ونادى بالشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت.
والشيخ نواف الأحمد الصباح هو ولي عهد الكويت الحالي، وشغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.
وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، وفي السابع من فبراير 2006، أصدر أمير دولة الكويت أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ نواف وليًا للعهد، وفي العشرين من الشهر نفسه، تمت مبايعة مجلس الأمة للشيخ نواف وليًا للعهد.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
07:19 PM
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
08:46 PM
أعلن تلفزيون دولة الكويت قبل قليل أن مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسته الاستثنائية ونادى بالشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت.
والشيخ نواف الأحمد الصباح هو ولي عهد الكويت الحالي، وشغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.
وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، وفي السابع من فبراير 2006، أصدر أمير دولة الكويت أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ نواف وليًا للعهد، وفي العشرين من الشهر نفسه، تمت مبايعة مجلس الأمة للشيخ نواف وليًا للعهد.
، مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.