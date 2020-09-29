محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، وأعد بياناً يُعلن بعد قليل.

وكان الديوان الأميري أعلن في بيان له وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال في بيانه: ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعاً استثنائياً.. وبيان بعد قليل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-29 عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، وأعد بياناً يُعلن بعد قليل.

وكان الديوان الأميري أعلن في بيان له وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال في بيانه: ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. 29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 Advertisements 07:04 PM بعد إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، وأعد بياناً يُعلن بعد قليل.

وكان الديوان الأميري أعلن في بيان له وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال في بيانه: ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. ، مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعاً استثنائياً.. وبيان بعد قليل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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