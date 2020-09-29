شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم تنكيس علم المملكة أبدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدّد النظام الأساسي للحكم في المملكة، على عدم تنكيس العلم الوطني أبدًا حتى في حالات الحداد.

وجاء في المادة الثالثة من النظام الأساسي للحكم، وصفًا للعلم الوطني كالتالي: " أ - لونه أخضر، ب - عرضه يساوي ثلثي طوله، ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا، ويبين النظام الأحكام المتعلقة به".