شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم تنكيس علم المملكة أبدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شدّد النظام الأساسي للحكم في المملكة، على عدم تنكيس العلم الوطني أبدًا حتى في حالات الحداد.
وجاء في المادة الثالثة من النظام الأساسي للحكم، وصفًا للعلم الوطني كالتالي: " أ - لونه أخضر، ب - عرضه يساوي ثلثي طوله، ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا، ويبين النظام الأحكام المتعلقة به".
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