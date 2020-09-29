شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة السيدة التى أيقن الملك عبدالعزيز أن دعائها سبب اكتشاف النفط بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على موقف جمع بين الملك عبدالعزيز وسيدة لديها 3 أطفال.

وذكرت الدارة ، نقلا عن الشيخ عبدالله الصقري، أن الملك عبد العزيز وجد امرأة تجلس في أحد الأسواق، ومعها 3 أطفال، وعندما اقترب منها أعطاها بعض النقود، وفرحت ابنة السيدة بذلك وأبلغت أمها بأن من أعطها النقود هو الملك عبدالعزيز، ففرحت السيدة ودعت له قائلة :"اللهم أفتح له خزائن الأرض"، مكررة هذا الدعاء أكثر من مرة.

وأضافت الدارة أن بعد ذلك الدعاء جاء للملك أنباء عن اكتشاف البترول في الدمام، فقال الملك حينها أن الله استجاب لدعوة المرأة.