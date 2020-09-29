شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني ينبه بهطول الأمطار الرعدية ويدعو لأخذ الحيطة والحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت مديرية العامة للدفاع المدني من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم الجمعة القادم.

وأوضحت أن مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ستشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول، في حين ستتأثر مناطق المدينة المنورة والمنطقة الشرقية بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، حفاظاً على سلامتهم.