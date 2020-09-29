شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير الكويت الراحل مع ملوك المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثّق مقطع فيديو، مقابلات ولقاءات أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، مع أربعة من ملوك المملكة وهم " الملك فيصل والملك فهد والملك عبدالله (رحمهم الله)، والملك سلمان (حفظه الله).

جاء ذلك في مناسبات مختلفة، إذ بدأ أمير الكويت الراحل حياته السياسية منذ 19 يوليو 1954، وتوليه وزارة الخارجية الكويتية ابتداءً من 28 يناير 1963، وحتى حتى 20 إبريل عام 1991.

وأعلنت الكويت عن وفاة الشيخ صباح الأحمد اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ91 عامًا.