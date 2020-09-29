شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تأثر دعم الجمعيات الخيرية للأسر بجائحة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مركز التنمية في تبوك أن خلال جائحة كورونا لم تتأثر أي أسرة تتلقى الدعم من الجمعيات الخيرية.

وقال المركز إن المستهدف هو تنمية المجتمع وجميع المجتمع بأطيافه، ولدينا جمعيات أيتام، وجمعيات البر، وجمعيات كالصحة للأسرة، حيث تهتم بشؤون الأسرة، وفقا لقناة " الإخبارية ".

وأضاف : يحتاج المجتمع إلى التنمية ولدينا مبادرات تعليمية ولدينا اليوم العالمي لكبار السن. وأمير تبوك حريص كل الحرص على مايحتاجه المجتمع وإنشاء جمعيات تخصصية له.