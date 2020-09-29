بالصور.. إنقاذ حياة طفلة بعد ابتلاع "بطارية" وتحذير هام للآباء

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تمكن الفريق الطبي بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة طفلة عمرها 3 سنوات ابتلعت بطارية ما سبب تهتك في جدار المرئ وثقب غير كامل ووجود حريق من الدرجة الثانية الأمر الذي كاد أن يسبب الوفاة .
وفور ورود الطفلة لقسم الطوارئ بالمستشفى تم عمل الفحوصات اللازمة وتبين وجود جسم غريب بالمرئ ، وتم إجراء عمليتي منظار صلب ومرن للمرئ خاص بالأطفال واستخراج البطارية ، ومعالجة الطفلة على مدار اسبوعين حتى خرجت بصحة جيدة – ولله الحمد - .
وحذر الإستشاري الدكتور خالد الأحمدي رئيس الفريق الطبي الجراحي بالمستشفى من ترك تلك البطاريات في ألعاب الأطفال أو أجهزة في متناول أيديهم ، مؤكداً أن 80 % من حالات ابتلاعها تسبب الوفاة ، وفقاً لـ " عكاظ " .
وكانت الطفلة قد عانت على مدار أيام من من غثيان وقئ مستمر وتم تشخيص الحالة بشكل غير دقيق كنزلة معوية .
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