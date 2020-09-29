الصحة برام الله: استكمال استلام المساعدات السعودية

أعلنت وزارة الصحة ب رام الله ، اليوم الثلاثاء، استكمال استلام المنحة السعودية لمساعدة فلسطين في التصدي لجائحة كورونا .

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن الوزارة تسلمت اليوم باقي المنحة السعودية المتمثلة في أسِرّة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية، وأجهزة تنفس اصطناعي، وفقا لوكالة وفا.

وأشارت إلى أن هذه المنحة تم الترتيب لها وإيصالها لفلسطين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، "الذين نقدم لهم ولملك الأردن الشكر والعرفان على جهودهم في مساعدة أبناء شعبنا".

وقدمت وزيرة الصحة، باسم الرئيس محمود عباس ، ورئيس الوزراء محمد اشتية ، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا الدعم السخي.

وأشادت الكيلة بجهود منظمة الصحة العالمية ومساندتها لوزارة الصحة على كافة المستويات والمجالات.