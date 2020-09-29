أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد «عبدالله ازيبي»

قدم أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبد العزيز، التعازي والمواساة لوالد وذوي الجندي أول عبدالله بن إسماعيل طاهر ازيبي، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب أمير منطقة جازان عن الفخر والاعتزاز بما يقدِّمه الجنود البواسل في الحدّ الجنوبي من دور مهم في ردع ورد كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية مما يؤكّد انتماءهم لوطنهم ولقيادتهم, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبرت أسرة الجندي عبدالله ازيبي عن شكرهم لأمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، سائلين الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.