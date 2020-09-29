اليمن تتصدر لقاء نائب رئيس هيئة الأركان العامة ونظيره الإماراتي

لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة..

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم الثلاثاء، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية القائد المشترك لعمليات رياح الغرب الفريق الركن مهندس عيسى بن سيف المزروعي. وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

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