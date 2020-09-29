أخبار السعودية اليوم.. حساب المواطن يحدد موعد صرف دفعة أكتوبر.. والصندوق العقاري يودع 500 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

ترصد «صحيفة عاجل»، أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر 2020م، منها: «حساب المواطن» يحدد موعد صرف دفعة أكتوبر من الدعم، و«الصندوق العقاري» يودع 500 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني، مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية.

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف دفعة أكتوبر من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الخامسة والثلاثين «شهر أكتوبر 2020م»

«الصندوق العقاري» يودع 500 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020م.

هل صاحب العمل ملزم بتوفير الحماية اللازمة للعامل؟.. «حقوق الإنسان» ترد

أوضحت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة التزامات صاحب العمل تجاه العامل فيما يخص توفير الحماية اللازمة له أثناء العمل.

«الشورى» يطالب بإنشاء جمعيات أهلية في جميع الأنشطة التجارية لحماية المستهلك

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من وزارة التجارة، تقييم تأثير جائحة كورونا على «نمو الأنشطة التجارية - عرض السلع وأسعارها - الغش التجاري والتستر» لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.

«التخصصات الصحية» تنهي تدريب 800 مسؤول صحي.. وتوضح مهامهم

أوضحت هيئة التخصصات الصحية، أنه تم إنهاء تدريب أكثر من 800 مسؤول أمن صحي، يمثلون الدفعة الأولى من هذا التخصص، وذلك ضمن برامج الأكاديمية الصحية.

«أستاذ علم الأوبئة» يكشف مفاجأة بشأن أعمار السعوديين خلال 50 عامًا

أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدى، زيادة أعمار السعوديين عند سن الـ65 مقارنة بأعمارهم منذ خمسين عامًا.

تعرّف على سرّ خضوع الدفعة الثانية من بعثة الهلال للبقاء الإجباري في الدوحة

تعذّرت عودة الدفعة الثانية من بعثة فريق الهلال المتواجدة في الدوحة بعد انتهاء مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا، وذلك حتى تنتهي فترة العزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الدولية المتبعة لتحجيم تفشي الوباء.

عيار 21 بـ198.17 ريالًا.. تعرّف على أسعار الذهب بالمملكة

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واصلت ارتفعت أسعار الذهب في المملكة الارتفاع، اليوم الثلاثاء، رغم استقرار أسعار الذهب عالميًا في ظل تراجع الدولار.

تعرّف على الخطوات المطلوبة لتفويض شخص آخر لمراجعة القطاعات المختلفة نيابة عنك

حددت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الخطوات المطلوبة لتفويض شخص آخر لمراجعة القطاعات المختلفة.

تفاصيل إغلاق مجمع عيادات أسنان شهير بالرياض.. عدم وجود تراخيص والأطباء تظاهروا بأنهم مرضى وهروب الممارسين الصحيين.

أغلقت صحة الرياض مجمع عيادات أسنان يتبع لإحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظيًا، وذلك إثر رصد عدد من المخالفات، والتعدي على أحد أعضاء لجنة الالتزام، وهروب ممارسيها الصحيين.

«هدف» يطلق خدمة جديدة للباحثين عن عمل لدعم حصولهم على الفرص الوظيفية

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خدمة جديدة عبر منصة «سُبل» لتمكين الباحثين عن عمل من التواصل مع المرشدين المهنيين والمستشارين لدعم حصولهم على الفرص الوظيفية.

«الشورى» يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية.. تعرّف على أبرز البنود

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/20» وتاريخ 8/ 5/ 1422 هـ.

بالفيديو.. المساحة الجيولوجية تبحث عن معادن بقيمة تريليون و300 مليون دولار

تحوي أراضي المملكة معادن لم تكتشف بعد تقدر قيمتها بـ«ترليون و300 مليون دولار»، وهو ما جعل هيئة المساحة الجيولوجية تطلق أكبر دراسة إقليمية لاستكشاف المعادن.

هل تغطي وثيقة التأمين تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟.. «الضمان الصحي» يجيب

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الموسمية بما فيها تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

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