وزارة الصحة: تسجيل 539 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة.. وتعافي 696 شخصاً

خلال الـ24 ساعة الماضية..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 334187 حالة.
وأوضحت «الصحة»، أنه تم تسجيل 696 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 318542 حالة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 4739 حالة.
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