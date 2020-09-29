عبر تويتر..
أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مخالفة بجدة، عرض حياة قادة المركبات للخطر، مشيرًا إلى أنه تم إحالته للهيئة المرورية.
وذكر المرور -عبر تويتر- ردًا على بلاغ من مواطن، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان المواطن قد نشر صورًا لمركبة بطريق الصناعية في جدة، قام قائدها بفتح الباب أثناء سيرها كما كان يحمل قطع حديدية فوها معرضا حياة المارة وقادة المركبات للخطر.
اقرأ أيضًا:
«سباق بالسيارات ومركبة دون لوحات».. المرور يلقي القبض على المخالفين بجدة
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب قطع حديدية.. المرور يتفاعل مع بلاغ عن قائد مركبة مخالفة بجدة ويحيله للهيئة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.