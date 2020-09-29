بسبب قطع حديدية.. المرور يتفاعل مع بلاغ عن قائد مركبة مخالفة بجدة ويحيله للهيئة المرورية

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مخالفة بجدة، عرض حياة قادة المركبات للخطر، مشيرًا إلى أنه تم إحالته للهيئة المرورية.

وذكر المرور -عبر تويتر- ردًا على بلاغ من مواطن، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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وكان المواطن قد نشر صورًا لمركبة بطريق الصناعية في جدة، قام قائدها بفتح الباب أثناء سيرها كما كان يحمل قطع حديدية فوها معرضا حياة المارة وقادة المركبات للخطر.

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