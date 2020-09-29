مكافحة كورونا ومنع وصوله إلى المسجد الحرام

وراعت الحملة هذا العام تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى المسجد الحرام. وشدد الرئيس العام على الجميع بمراعاة الظروف التي يمر فيها العالم في ظل جائحة كورونا، وعلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات الصحية بالمملكة، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة.
وأكد الشيخ السديس أن خدمة المعتمرين أمانة نحن مسؤولون عنها بإرشادهم وتوجيههم ومعاملتهم بلطف والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم, وأنه يجب على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص والاستشعار بالمسؤولية والشرف العظيم الذي خصهم الله به وتشريفهم بخدمة ضيوفه جل شانه. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحن هذا العام نمر بظروف استثنائية في ظل هذه الجائحة فعليكم العمل وفق هذه الظروف، والتكيف مع المعطيات، والتقيد بتنفيذ الخطط الموضوعة بكل جد واجتهاد، فصحة الناس وراحتهم وخدمتهم لا تقبل أي خلل
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