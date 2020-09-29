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مكافحة كورونا ومنع وصوله إلى المسجد الحرام

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يعقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مؤتمرا صحفيا اليوم مع كافة الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة بمقر الرئاسة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة اعزها الله ممثلة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الجرام والمسجد النبوي لراحة المعتمرين والزائرين والمصلين . الى ذلك دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس والتي تهدف إلى تفعيل العديد من البرامج والأنشطة.

وراعت الحملة هذا العام تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس المستجد، ومنع وصوله إلى المسجد الحرام. وشدد الرئيس العام على الجميع بمراعاة الظروف التي يمر فيها العالم في ظل جائحة كورونا، وعلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات الصحية بالمملكة، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة.

وأكد الشيخ السديس أن خدمة المعتمرين أمانة نحن مسؤولون عنها بإرشادهم وتوجيههم ومعاملتهم بلطف والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم, وأنه يجب على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص والاستشعار بالمسؤولية والشرف العظيم الذي خصهم الله به وتشريفهم بخدمة ضيوفه جل شانه. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحن هذا العام نمر بظروف استثنائية في ظل هذه الجائحة فعليكم العمل وفق هذه الظروف، والتكيف مع المعطيات، والتقيد بتنفيذ الخطط الموضوعة بكل جد واجتهاد، فصحة الناس وراحتهم وخدمتهم لا تقبل أي خلل


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