مركز الحوار العالمي يشارك باجتماع تحالف الأمم للحضارات

استعرض مبادراته لتعزيز مشاركة القيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات وتحقيق أهداف خطة 2030م مركز الحوار العالمي يشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات.

وشارك مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات صباح اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر2020 في فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة لحوار لحضارات، في نيويورك، التي تتألف من ممثلي الدول، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى، ومن بينها (مركز الحوار العالمي)، التي أظهرت اهتمامها فعالاً في مناشط ودعم هذا التحالف الأممي، الذي يشكِّل أعضاؤه الشركاء الرئيسين له في عملية تنفيذ البرامج العالمية وتفعيلها.

وألقى الأمين العام للمركز، فيصل بن معمر، كلمة خلال الاجتماع، هنئ فيها تحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا من العطاء والمبادرات منذ إطلاقه، وتشجيعه المستمر للحوار بين الثقافات والحضارات، معربًا عن فخر مركز الحوار العالمي بالعمل جنبًا إلى جنب مع معالي السيد ميغيل موراتينوس، الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وفريق عمله من أجل تجسيد رؤيتي منظمتيهما المشتركة؛ لتعزيز التعايش والحوار بين الثقافات، في ظل المتغيرات الكبيرة والتحديات الخطيرة التي تحوط بالعالم في الوقت الحاضر، وثمَّن أعماله وفريق عمله الرائد في بناء الوعي بالحوار بين أتباع الأديان داخل منظومة الأمم المتحدة، من خلال مشاركة معاليه في رئاسة فرقة العمل المشتركة بين الأديان.