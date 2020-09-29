تعليم شرورة يقيم ملتقى خبرات دوت الخليج نحو القمة

أطلقت إدارة تعليم شرورة صباح اليوم الثلاثاء ملتقى خبرات دوت الخليج نحو القمة عن بُعد، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين بإشراف قسم التطوير المهني التعليمي للبنين والبنات.

وكان اللقاء برعاية المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي ومدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، شمل الملتقى مجموعة الورقات العلمية والتي تناقش التعليم باستهداف المهارات، وديمقراطية التعليم في النظام التعليمي البريطاني، وتنمية مهارات القراءة لدى الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة، والتعليم الكندي معايشة ومشاهدات، وكذلك مشاهدات من التعليم النيوزيلندي، قدمها نخبة من المشرفين والمعلمين، وحضور الكثير من المعلمين المعلمات ومنسوبي التعليم على مستوى المملكة. ‏