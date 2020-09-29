تعليم شرورة يقيم ملتقى خبرات دوت الخليج نحو القمة

وكان اللقاء برعاية المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي ومدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، شمل الملتقى مجموعة الورقات العلمية والتي تناقش التعليم باستهداف المهارات، وديمقراطية التعليم في النظام التعليمي البريطاني، وتنمية مهارات القراءة لدى الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة، والتعليم الكندي معايشة ومشاهدات، وكذلك مشاهدات من التعليم النيوزيلندي، قدمها نخبة من المشرفين والمعلمين، وحضور الكثير من المعلمين المعلمات ومنسوبي التعليم على مستوى المملكة.
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