وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير الصيني

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن ون تشينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وفضيلة وكيل الوزارة لشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبد الواحد العريفي، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الشيخ سليمان بن فهد الخميس، ومن الجانب الصيني حضر اللقاء نائب السفير السيد ين لي جيون، وعدد من مسؤولي السفارة. من جهة أخرى يقوم وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ يوم غدٍ الأربعاء بجولةٍ افتراضية للمواقيت ومرافقها للوقوف على جاهزيّتها لاستقبال المعتمرين تنفيذاً للأمر السامي الكريم بإعادة فتح العُمرة تدريجيّاً في ظل جائحة كورونا.