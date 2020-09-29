2020-09-29

وزير الخارجية: برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدنا قائدًا حكيمًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مقدمًا خالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق.

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وقال وزير الخارجية: رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، نفقد برحيل الشيخ صباح قائدًا حكيمًا كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين الإسلامية والعربية.

وتابع وزير الخارجية: نعزي أنفسنا وأشقاءنا في الكويت في هذا الفقيد الكبير.

المملكة تعزي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء قدما خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

الشعب السعودي يشارك شعب الكويت أحزانه

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.



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