حملات رقابية تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة في معابدة مكة

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مخالفات مرصودة: تدني مستوى النظافة

محلات تعمل بدون رخص

سوء حفظ المواد الأولية

تكدس البضائع داخل المحلات

مخالفة الشروط الصحية للتجهيزات السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 14 منشأة تجارية مخالفة، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية. كما أسفرت الجولات المنفذة على نطاق البلدية الفرعية عن ضبط مخالفة تخزين المواد الغذائية، ومخالفة الشروط الصحية للتجهيزات، وسوء حفظ المواد الأولية، وتكدس البضائع داخل المحلات، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة. من جهة أخرى كثفت أمانة العاصمة المقدسة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية أجياد الفرعية، وأسفرت الجولات عن ضبط محلات تعمل بدون رخص نظامية، ورصد تدني مستوى النظافة، إضافة إلى الكشف عن مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، وجرى على إثر ذلك إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين. كما ضبطت الأمانة 7 عربات «فود ترك» في نطاق بلدية العمرة الفرعية لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

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