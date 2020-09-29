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أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أحد الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي المنسحبة تعرضت إلى استهداف بعبوة ناسفة وسط البلاد.
وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة".
وأضافت، أن "الاستهداف كان بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد".
وأشارت إلى أن "الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة دون وجود إصابات".
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 06:48 PM
بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد
أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أحد الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي المنسحبة تعرضت إلى استهداف بعبوة ناسفة وسط البلاد.
وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة".
وأضافت، أن "الاستهداف كان بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد".
وأشارت إلى أن "الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة دون وجود إصابات".
، العراق.. استهداف رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسف ،
المصدر : الخليج 365
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