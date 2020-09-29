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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا؛ احتجاجاً على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية مؤخراً على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع باكستان، ونفذت عمليات قصف دون مبرر، مما أدى إلى مقتل مدني باكستاني وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وأدانت الخارجية الباكستانية بشدة استمرار القوات الهندية استهداف المناطق المأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من إقليم كشمير.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 06:43 PM
استدعت القائم بالأعمال الهندي للاحتجاج على عمليات القصف العابرة للحدود
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد غوراف أهلواليا؛ احتجاجاً على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية مؤخراً على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع باكستان، ونفذت عمليات قصف دون مبرر، مما أدى إلى مقتل مدني باكستاني وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وأدانت الخارجية الباكستانية بشدة استمرار القوات الهندية استهداف المناطق المأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من إقليم كشمير.
، باكستان تتهم القوات الهندية بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار ،
المصدر : الخليج 365
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