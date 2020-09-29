، بنك التنمية الاجتماعية يوقع عقوداً مع الجمعيتين التعاونيتين بالخفجي والنقرة ،

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وقّع بنك التنمية الاجتماعية، أمس الاثنين، عقوداً تمويلية ضمن برنامج "ساهم"، مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة بمنطقة القصيم.
جاء ذلك، في مقر البنك بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، فواز العنزي.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ورئيس مجلس الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي عبدالله بن مهدي الشمري.
وجرى توقيع عقد التمويل بمبلغ أربعة ملايين ريال؛ لإنشاء سوق استهلاكي في المحافظة.
كما وقّع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، مع رئيس مجلس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة، هادي بن محمد الحربي، عقدا تمويليا بقيمة 280 ألف ريال لإنشاء سوق استهلاكي.
يُذكر أن منتج "ساهم" يقدم تمويلاً حسناً للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءً من نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق، بسقف يصل إلى عشرة ملايين ريال وفقا لعدد من المعايير والمتطلبات.
ويستهدف منتج "ساهم" تأسيس الأسواق الاستهلاكية الجديدة، أو تطوير الأسواق القائمة في المجالات التعاونية، بالإضافة إلى المجالات التي يحتاجها المجتمع ضمن مسارات البنك المختلفة.
ويحرص بنك التنمية الاجتماعية، من خلال تقديمه الدعم الكامل للجمعيات التعاونية، على التأكد من تلبية المشاريع لرغبات واحتياجات المجتمعات المحلية، وأن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى مساهمته في إيجاد فرص عمل وتدريب المواطنين.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 06:41 PM
تتضمّن إنشاء سوق استهلاكية بمبلغ 4 ملايين ريالبنك التنمية الاجتماعية يوقع عقوداً مع الجمعيتين التعاونيتين بالخفجي والنقرة
وقّع بنك التنمية الاجتماعية، أمس الاثنين، عقوداً تمويلية ضمن برنامج "ساهم"، مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة بمنطقة القصيم.
جاء ذلك، في مقر البنك بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، فواز العنزي.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ورئيس مجلس الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي عبدالله بن مهدي الشمري.
وجرى توقيع عقد التمويل بمبلغ أربعة ملايين ريال؛ لإنشاء سوق استهلاكي في المحافظة.
كما وقّع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، مع رئيس مجلس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة، هادي بن محمد الحربي، عقدا تمويليا بقيمة 280 ألف ريال لإنشاء سوق استهلاكي.
يُذكر أن منتج "ساهم" يقدم تمويلاً حسناً للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءً من نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق، بسقف يصل إلى عشرة ملايين ريال وفقا لعدد من المعايير والمتطلبات.
ويستهدف منتج "ساهم" تأسيس الأسواق الاستهلاكية الجديدة، أو تطوير الأسواق القائمة في المجالات التعاونية، بالإضافة إلى المجالات التي يحتاجها المجتمع ضمن مسارات البنك المختلفة.
ويحرص بنك التنمية الاجتماعية، من خلال تقديمه الدعم الكامل للجمعيات التعاونية، على التأكد من تلبية المشاريع لرغبات واحتياجات المجتمعات المحلية، وأن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى مساهمته في إيجاد فرص عمل وتدريب المواطنين.
، بنك التنمية الاجتماعية يوقع عقوداً مع الجمعيتين التعاونيتين بالخفجي والنقرة ،
المصدر : الخليج 365
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