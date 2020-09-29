شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نفتقد برحيل أمير الكويت "قائداً حكيماً" والان نبدء بالتفاصيل

نعي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي توفي اليوم. وقال وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه الرسمي: " رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت نفتقد برحيل الشيخ صباح قائداً حكيماً كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين الإسلامية والعربية، نعزي أنفسنا وأشقائنا في الكويت في هذا الفقيد الكبير.

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