وزير الخارجية يبحث سبل التعاون مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي

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فقد اجتمع سموه مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في مقر خدمة العمل الخارجي الأوروبي، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات التنسيق حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.
كما التقي سمو وزير الخارجية في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل أعضاء اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية، بحضور سفراء ومندوبي الدول الأعضاء الـ 27 برئاسة السفيرة صوفي فروم اميسربيرغ، حيث تطرق الاجتماع لمختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، وبرامج مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة.
حضر المحادثات رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.
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