الأردن يعلن الحداد على أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في البلاط الملكي 40 يوما المزيد

نعى الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن الديوان الحداد على أمير الكويت في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية: "فقدنا أخا كبيرا وزعيما حكيما برحيل أمير الكويت".

Advertisements

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/ حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية، والدبلوماسية.