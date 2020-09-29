مرزوق الغانم : فاجعتنا كبيرة ومصابنا جلل برحيل الشيخ صباح

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم شعب الكويت الصبر على هذا المصاب الجلل.

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وقال الغانم : إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك أيها القائد والوالد والمعلم سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمك الله.

الشيخ صباح أمير الإنسانية

وأضاف الغانم: عزائي لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ولأهل الكويت الكرام، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيك نموذجَا ومثالا للحاكم العادل والحكيم.. وبرغم إيماني بقضاء الله وقدره، إلا أنني عاجز عن تصور كيف لن ألتقيك مجددًا، أستمع إليك، وأنهل من حكمتك، وأستفيد من تجربتك الطويلة.

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي: لقد كنت أيها الوالد درعًا لهذا الوطن، وأبًا للجميع، وحاميًا لمكتسبات الشعب الدستورية، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها.. رحمك الله أيها الأمير الجليل، وجعل جنة الفردوس الأعلى مقرًا ومستقرًا لك وألهمنا جميعًا جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب.



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