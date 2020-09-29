2020-09-29

ملك الأردن : برحيل أمير الكويت فقدنا أخًا كبيرًا وزعيمًا حكيمًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى الديوان الملكي الأردني، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال الملك عبدالله الثاني ناعيًا أمير الكويت: ” فقدنا اليوم أخًا كبيرًا وزعيمًا حكيمًا مُحبًا للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله”.

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وأضاف ملك الأردن في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: “إن سموه كان قائدًا استثنائيًا وأميرًا للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي”.

وختم جلالته التغريدة بالقول: “نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل”.

وقال الديواني الملكي الهاشمي: “بأمر من الملك عبدالله الثاني، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الكبير، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء”.

وتابع البيان : “والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد الكبير، ليعرب عن تأثر وحزن الملك عبدالله الثاني، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، والوقوف إلى جانب دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بهذه الظروف الصعبة، ويضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه”.



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