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2020-09-29 الديوان الأميري : وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح Advertisements متابعات الخليج 365 - متابعة أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية – كونا – ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.



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