سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 14 مليار ريال

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - واس

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 50.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8284.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليار ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 627 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية, أمانة للتأمين, ساب للتكافل, الأهلي للتكافل, وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية, أسمنت نجران, أسمنت تبوك, مجموعة فتيحي, وأسمنت حائل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 9.54% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، كيان السعودية, ميفك ريت, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات زين السعودية, دار الأركان, أمانة للتأمين, الأسماك، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 84.46 نقطة ليقفل عند مستوى 13653.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 691 ألف سهم تقاسمتها 1683 صفقة.



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