، وزير الخارجية يجري سلسلة محادثات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آليات التنسيق حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، سلسلة من المحادثات مع عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.

في البداية اجتمع مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في مقر خدمة العمل الخارجي الأوروبي، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات التنسيق حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير الخارجية في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل أعضاء اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية، بحضور سفراء ومندوبي الدول الأعضاء الـ 27 برئاسة السفيرة صوفي فروم أميسربيرغ، حيث تطرق الاجتماع لمختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، وبرامج مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة.

وزير الخارجية