، هيئة تقويم التعليم تجتمع مع ملاك المدارس الأهلية والعالمية في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المباحثات ركزت على التحسين المستمر وتوفير بيئات تعلم محفزة وتنافسية

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، اجتماعاً مع ملاك المدارس الأهلية والعالمية في المملكة؛ لتعريفهم بالإطار العام لاعتماد المدارس الأهلية والعالمية، ومناقشة إجراءات وتنظيمات تطبيق التقويم والاعتماد المدرسي، من أجل التحسين المستمر، وتوفير بيئات تعلم محفزة وتنافسية.

وأوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان, أن الهيئة تعد ملاك المدارس والمستثمرين شركاء لها في برامج تقويم التعليم والتدريب, مؤكداً أن الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، وتسعى لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأشار إلى أنه في سبيل ذلك تم بناء نظام التقويم والاعتماد التي تستهدف المدارس الأهلية والعالمية، وتتضمن وضع القواعد والمعايير والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها وتطبيقها.

وذكر أن الهيئة خطت خطوات هامة لوضع برنامج الاعتماد موضع التنفيذ؛ حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بإقرار لائحة ترخيص الجهات الاجنبية للعمل في المملكة، واعتماد الإطار العام للاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية.

من جهته، استعرض المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميّز المدرسي "تميّز" الدكتور محمد الغامدي دور المركز في إقرار معايير المناهج وتقويم واعتماد المدارس الحكومية والأهلية، مشيرًا إلى دور الهيئة ممثلة في مركز تميز في تطوير معايير الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية، وفق أفضل الممارسات العالمية وواقع الميدان التعليمي والتربوي، وسعي المركز لنشر الوعي في الميدان التعليمي الأهلي والعالمي بمعايير الاعتماد وإجراءاته.

ولفت "الغامدي" إلى أن عمليات الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية تَمُر بعدة مراحل، تبدأ من مرحلة التهيئة والترشيح للاعتماد المدرسي، ثم التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي، ومرحلة اتخاذ القرار، وصولاً إلى مرحلة الاعتماد والتقويم المستمر.

وأوضح أن الاعتماد المدرسي المستند إلى المعايير اكتسب موثوقيةً عاليةً في توجيه القرارات التطويرية في الأنظمة التعليمية.

وأفاد بأنه سيتم تصنيف المدارس الأهلية والعالمية التي ستخضع لعمليات الاعتماد من قبل الهيئة إلى المدارس المرشحة للعضوية أو المدرس المعتمدة بشكل كامل أو الاعتماد المشروط.

من جانبه، قدم مدير عام الاعتماد المدرسي الدكتور ناصر الملحم عرضاً لمشروع الاعتماد المدرسي للهيئة موضحاً أبرز سياساته وإجراءاته والخطوات واللجان التي أسهمت في إقراره، وأن الهيئة ارتأت تقديمه بشكل اختياري وبخط متواز مع ترخيص الهيئات الأجنبية للعمل في مجال اعتماد المدارس الأهلية والعالمية.

وفي إطار التيسير في عمليات التسجيل بيّن الملحم أن الهيئة أنشأت منصة إلكترونية للاعتماد المدرسي؛ لتسهيل إجراءات التقويم والاعتماد المدرسي، تحتوي على جميع الوثائق المتعلقة بالتقويم والاعتماد المدرسي التي يمكن الاستفادة منها من قبل المستخدمين، ويمكن لأي مدرسة التسجيل بالمنصة، وتيسّر المنصة للمدارس إجراء التقويم الذاتي الخاص بها على النظام، كما يستخدم فريق التقويم الخارجي المنصة لإجراء التقويم الخارجي للمدارس.

وشهد اللقاء نقاشات واقتراحات ومشاركات ملاك المدارس الأهلية والعالمية حول آلية التعاون مع الهيئة والمشاركة في تأهيل الأخصائيين والمساعدة في تأهيل المدارس لعمليات الاعتماد، أضفت حالة من التفاؤل على مستقبل التعليم الأهلي في المملكة الذي يمتلك مقومات عالية، تسهم في جودة التعليم ومخرجاته، وإثراء سوق العمل بقدرات وطنية تم تأهيلها علمياً، ليصبح الاستثمار في الشباب هدفاً مشتركاً بين الهيئة ومؤسسات التعليم المختلفة، للانطلاق بإيجابية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.هيئة تقويم التعليم