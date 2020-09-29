، مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حققت رؤية سمو ولي العهد 2030 تقدمًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال العديد من المبادرات وتسجيلها لأرقام غير مسبوقة، حيث يحظى برنامج الإسكان باهتمام كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد قبل نحو ثلاثة أعوام عن توفير حلول مختلفة تُسهم في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.
وتداول مغردون فيديو يوضح حجم المنجزات التي حققها برنامج الإسكان من خلال مجموع الأرقام التي تم الإعلان عنها في السنوات الثلاث الماضية والتي أوصلت نسبة تملك المساكن من 47 % إلى أكثر من 62 % للعام الحالي 2020م حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.
وكان برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية ولي العهد، قد عمل على تقديم حلول سكنية مختلفة من خلال القروض السكنية المدعومة والأراضي المجانية وحلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة وأقساط ميسرة لا تؤثر على الدخل الرئيس للمواطن ولم تغفل رؤية ولي العهد الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي قدمت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر التعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية ومشاركة القطاع الخاص.
يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ توليه حقيبة الإسكان استطاع تغيير العديد من التشريعات والتنظيمات وتقديم الكثير من التسهيلات عبر مبادرات مبتكرة أسهمت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول من خلال الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني الذي غيّر مدة الانتظار من سنوات لاستحقاق فوري.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 05:45 PM
استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الأشد حاجةمبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة
حققت رؤية سمو ولي العهد 2030 تقدمًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال العديد من المبادرات وتسجيلها لأرقام غير مسبوقة، حيث يحظى برنامج الإسكان باهتمام كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد قبل نحو ثلاثة أعوام عن توفير حلول مختلفة تُسهم في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.
وتداول مغردون فيديو يوضح حجم المنجزات التي حققها برنامج الإسكان من خلال مجموع الأرقام التي تم الإعلان عنها في السنوات الثلاث الماضية والتي أوصلت نسبة تملك المساكن من 47 % إلى أكثر من 62 % للعام الحالي 2020م حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.
وكان برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية ولي العهد، قد عمل على تقديم حلول سكنية مختلفة من خلال القروض السكنية المدعومة والأراضي المجانية وحلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة وأقساط ميسرة لا تؤثر على الدخل الرئيس للمواطن ولم تغفل رؤية ولي العهد الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي قدمت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر التعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية ومشاركة القطاع الخاص.
يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ توليه حقيبة الإسكان استطاع تغيير العديد من التشريعات والتنظيمات وتقديم الكثير من التسهيلات عبر مبادرات مبتكرة أسهمت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول من خلال الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني الذي غيّر مدة الانتظار من سنوات لاستحقاق فوري.
، مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.