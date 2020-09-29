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مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ"فيفاء"

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محمد بن مسعود - الدمام - الصرخي لـ"الخليج 365": على طريق الجوة بالمحافظة و3 فرق تباشر

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران بإصابات بالغة جراء انقلاب مركبة كبيرة في عقبة الصوفعة بفيفاء.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) تلقت بلاغًا عند تمام الساعة 11:50 اليوم عن حادث انقلاب على طريق الجوة بمحافظة فيفاء.

وأضاف الصرخي أنه على الفور تم توجيه فرقة مركز إسعاف فيفاء، ودعمهم بفرقتين إسعافيتين أخريين إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين وجود ٣حالات، منها حالة واحدة متوفاة في الموقع، وحالتان لديهما توقف قلب وتنفس، تم نقلهما وعمل الإجراء الطبي حتى وصولهما إلى مستشفى فيفاء العام، بينما نقل المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى الدائر بني مالك عن طريق فرقة الهلال الأحمر.

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 05:33 PM

الصرخي لـ"الخليج 365": على طريق الجوة بالمحافظة و3 فرق تباشر

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ"فيفاء"
عبدالرحمن السلماني

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران بإصابات بالغة جراء انقلاب مركبة كبيرة في عقبة الصوفعة بفيفاء.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) تلقت بلاغًا عند تمام الساعة 11:50 اليوم عن حادث انقلاب على طريق الجوة بمحافظة فيفاء.

وأضاف الصرخي أنه على الفور تم توجيه فرقة مركز إسعاف فيفاء، ودعمهم بفرقتين إسعافيتين أخريين إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين وجود ٣حالات، منها حالة واحدة متوفاة في الموقع، وحالتان لديهما توقف قلب وتنفس، تم نقلهما وعمل الإجراء الطبي حتى وصولهما إلى مستشفى فيفاء العام، بينما نقل المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى الدائر بني مالك عن طريق فرقة الهلال الأحمر.

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، مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ"فيفاء" ،
المصدر : الخليج 365

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