- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران بإصابات بالغة جراء انقلاب مركبة كبيرة في عقبة الصوفعة بفيفاء.
وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) تلقت بلاغًا عند تمام الساعة 11:50 اليوم عن حادث انقلاب على طريق الجوة بمحافظة فيفاء.
وأضاف الصرخي أنه على الفور تم توجيه فرقة مركز إسعاف فيفاء، ودعمهم بفرقتين إسعافيتين أخريين إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين وجود ٣حالات، منها حالة واحدة متوفاة في الموقع، وحالتان لديهما توقف قلب وتنفس، تم نقلهما وعمل الإجراء الطبي حتى وصولهما إلى مستشفى فيفاء العام، بينما نقل المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى الدائر بني مالك عن طريق فرقة الهلال الأحمر.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 05:33 PM
الصرخي لـ"الخليج 365": على طريق الجوة بالمحافظة و3 فرق تباشرمصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ"فيفاء"
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران بإصابات بالغة جراء انقلاب مركبة كبيرة في عقبة الصوفعة بفيفاء.
وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) تلقت بلاغًا عند تمام الساعة 11:50 اليوم عن حادث انقلاب على طريق الجوة بمحافظة فيفاء.
وأضاف الصرخي أنه على الفور تم توجيه فرقة مركز إسعاف فيفاء، ودعمهم بفرقتين إسعافيتين أخريين إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين وجود ٣حالات، منها حالة واحدة متوفاة في الموقع، وحالتان لديهما توقف قلب وتنفس، تم نقلهما وعمل الإجراء الطبي حتى وصولهما إلى مستشفى فيفاء العام، بينما نقل المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى الدائر بني مالك عن طريق فرقة الهلال الأحمر.
، مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ"فيفاء" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب مركبة كبيرة بـ"فيفاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.