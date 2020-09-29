تركي آل الشيخ يُعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نعى رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت "رحمه الله". نعى رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت "رحمه الله". وقال تركي آل الشيخ: " عزائي لأهلنا في الكويت والوطن العربي والعالم أجمع وحفظ الله الكويت وأهلها وأخر الاحزان". ونعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه.

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