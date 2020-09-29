الارشيف / اخبار السعوديه

إمارة الجوف تعلن عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن إمارة الجوف تعلن عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أعلنت إمارة منطقة الجوف، عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، والذي سيتم تنفيذه مع وزارة الطاقة.

وقالت الإمارة بأن بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح يتم نقلها، ومن المتوقع وصولها يوم غد الأربعاء، موثقة ذلك بمقطع فيديو لأعمال النقل الجارية بشأنها.

وأبانت الإمارة بأن القطع التي يتم نقلها عبارة عن الريش الخاصة بمراوح توليد الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ عددها في المشروع 99 مروحة بارتفاع 130 مترا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الجوف تعلن عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا