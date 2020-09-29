شكرا لمتابعة خبر عن إمارة الجوف تعلن عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أعلنت إمارة منطقة الجوف، عن أحدث تطورات مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، والذي سيتم تنفيذه مع وزارة الطاقة.

وقالت الإمارة بأن بعض قطع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح يتم نقلها، ومن المتوقع وصولها يوم غد الأربعاء، موثقة ذلك بمقطع فيديو لأعمال النقل الجارية بشأنها.

وأبانت الإمارة بأن القطع التي يتم نقلها عبارة عن الريش الخاصة بمراوح توليد الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ عددها في المشروع 99 مروحة بارتفاع 130 مترا.