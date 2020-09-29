أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

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أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.
و ببالغ الحزن و الأسى تتقدم أسرة ” ” نيابة عنها و عن الشعب السعودي إلى تعزية الشعب الكويتي خاصة و الأمتين العربية و الإسلامية بفقيدها و نسأل الله أن يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته .
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