هل صاحب العمل ملزم بتوفير الحماية اللازمة للعامل؟.. «حقوق الإنسان» ترد

أوضحت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة التزامات صاحب العمل تجاه العامل فيما يخص توفير الحماية اللازمة له أثناء العمل.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه من حق العامل على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل.

وشددت هيئة حقوق الإنسان، على ضرورة توفير صاحب العمل الألات المستعملة ووقاية العمل وسلامته مع عدم تحميل العامل أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

حقوق الإنسان توضح شروط تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

وكانت أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، إلا بوجود موافقة خطية منه على ذلك.

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وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه من حق العامل عدم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي: « تغيير محل إقامته، وتكليفه بعمل يختلف جوهريًّا عن المتفق عليه دون موافقة خطية منه.

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