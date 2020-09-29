بالفيديو.. المساحة الجيولوجية تبحث عن معادن بقيمة تريليون و300 مليون دولار

تكلفة المشروع تقدر بـ2 مليار ريال..
تحوي أراضي المملكة معادن لم تكتشف بعد تقدر قيمتها بـ«ترليون و300 مليون دولار»، وهو ما جعل هيئة المساحة الجيولوجية تطلق أكبر دراسة إقليمية لاستكشاف المعادن.
وذكر تقرير لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية» أن هيئة المساحة الجيولوجية أعلنت إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي بالمملكة على مساحة تصل الى 600 ألف كيلومتر مربع.
وتشكل المبادرة التي تبلغ تكاليقها 2 مليار ريال، ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي في المملكة والتي تتجسد في رؤية المملكة 2030. والتي تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة في المملكة.
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